В Брянске временно по троллейбусному маршруту №12 пустят автобусы. Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске временно по троллейбусному маршруту №12 пустят автобусы. Такое решение приняли в Брянской городской администрации в связи с запрет на движение и парковку транспортных средств по улице Объездной.

С 25 мая и до окончания ремонтных ремонта по улице Объездная по маршруту № 12т “Камвольный комбинат – Телецентр «будут ходить автобусы. Об этом сообщили 24 мая в соцсетях в группе "Брянский автобус".

Время отправления маршрута от конечных пунктов по будням:

“Визит” - 6:05, 6:53, 7:06, 8:32, 9:26, 9:42, 11:03, 12:34, 12:56, 14:40, 15:19, 15:38, 17:10, 17:52, 18:10.

"Телецентр” - 7:15, 8:05, 8:25, 9:45, 10:45, 10:55, 12:20, 13:55, 14:15, 15:55, 16:35, 16:55, 18:25, 19:12, 19:22.

Объезд закрытого участка дороги по Объездной улице маршрутами № 11, 12т и 31 так же будет осуществляться по улицам Советская, Горбатова, Костычева и переулку Пилотов.

Напомним, движение на Объездной закрыли до шести утра 21 июня на участке от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской.

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