Из Брянска с 1 июня пустят дополнительные поезда до Адлера и Анапы Фото: Елена РАКОВА

Из Брянска с 1 июня пустят дополнительные поезда до Адлера и Анапы. С 1 июня по 15 сентября поезд №536/535 Смоленск – Брянск – Анапа – Брянск – Смоленск будет курсировать по нечетным дням. Он будет отправляться из Брянска-Орловского в 22.36, а прибывать в Анапу в 13:00. Обратно из Анапы он отъедет в 17.55, прибудет на Брянск-Орловский в 9.02.

Еще один дополнительный поезд №468/467 Смоленск – Брянск – Имеретинский курорт – Брянск – Смоленск будет ходить с 4 июня по 10 октября по четным дням. Отправляться из Брянск-Орловского в 16.49, прибытие на Имеритинский курорт в 6.56, отправление из Имеретинского курорта в 20.16, прибытие на Брянск-Орловский в 10.31.

- Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о расписании и маршруте следования дополнительных летних поездов можно в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО «РЖД», - сообщают в службе корпоративных коммуникаций РЖД.

В поездах дальнего следования соблюдают противоэпидемические меры. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств. Также увеличили периодичность уборки вагонов дезинфицирующими средствами между рейсами и в пути следования.

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