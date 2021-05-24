Директора брянского предприятия оштрафовали за невыплату зарплаты

В Жирятинском районе директора предприятия осудили за невыплату заработной платы работнику. Во время следствия установили, что с августа 2018 года по август 2019 года руководитель машинно-технологической станции не выплачивал заработную плату главному бухгалтеру. Задолженность составила больше 217 тысяч рублей.

Обвиняемый отказался работнику добровольно выплатить данную сумму. В суд наложил арест на имущество организации. Самого директора оштрафовали на 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».