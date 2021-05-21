В Брянске на остановке «Бульвар Щорса» открыли павильон для отдыха водителей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянске открыли новый павильон для отдыха водителей на конечной остановке «Бульвар Щорса» для 4 автобусных маршрутов. Ежедневно туда прибывает 50 машин с водителем и кондуктором. Для каждого экипажа расписали график отдыха. За день здесь отдохнут 100 человек.

К установленному павильону подключили электричество, горячую и холодная воду. В помещении есть санузел, места для отдыха и приема пищи. Павильон приобретался и устанавливался за счет Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.

В ближайшее время для удобства работников предприятия установят такие же павильоны еще 5 конечных остановках, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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