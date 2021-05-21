Уроженец Адыгеи попытался украсть деньги со счета брянского таксиста

В Брянске перед судом предстанет уроженец республики Адыгея за попытку кражи денег с чужого банковского счета. 27-летний мужчина был неоднократно судим.

По версии следствия, он в середине мая 2020 года, отбывая наказание в исправительной колонии в Республике Адыгея, с мобильного телефона зашел в Интернет. Он нашел телефон одной из служб такси Брянска. Обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, связался с водителем такси. Под предлогом необходимости приобретения подарка для начальника узнал данные банковской карты потерпевшего. Чтобы войти в личный кабинет, он попросил таксиста продиктовать код-пароль, пришедший на телефон. Но у злоумышленника ничего не вышло. Таксист не сказал пароль.

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Уголовное дело направили в Володарский районный суд Брянска для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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