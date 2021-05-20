В Брянске не пустили обещанный большой автобус до Хотылева. Фото: "Брянский автобус", vk. com.

В Брянске не пустили обещанный большой автобус до Хотылева. Чиновники это объясняют "сложившейся ситуацией" в пригородной автоколонне.

- В связи с сложившейся ситуацией на автотранспортном предприятии АО "Брянская автоколонна №1403" увеличить класс транспортного средства на межмуниципальному маршруте №165 "Хотылево-Флотская" в настоящее время не представляется возможным, - ответили на обращение жителей в департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области. - Тем не менее, департаментом предпринимаются необходимые меры для увеличения количества транспортных средств задействованных на указанном маршруте. Вопрос находится на постоянном контроле департамента.

О мерах, которые принимают в департаменте, ничего не сообщили.

Напомним, пустить большой автобус до Хотылева попросили местные жители с началом дачного сезона. Чиновники пообещали, что проработают этот вопрос, но автобус так и не пустили.

Кстати, такая же проблема возникла у дачников садовых товариществ "Связист" и "Дормаш-5". Люди жаловались на постоянно переполненные автобусы №110Д. По этому маршруту практически ежедневно ходит автобус малой вместимости ПАЗ-3205. Он не может справиться с большим наплывом пассажиров. На эту жалобу в департаменте не ответили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».