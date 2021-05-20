Житель брянских Клинцов за продажу поддельных сигарет и алкоголя отправится в колонию общего режима. В суде установили, что 46-летний мужчина реализовывал их под видом оригинальной продукции общеизвестных торговых брендов подконтрольных ему торговых точках через продавцов. Они не знали о его намерениях.

Сотрудники правоохранительных органов остановили его деятельность. Они изъяли продукции больше чем на 1 миллион рублей. Кампаниям-правообладателям обвиняемый причинил ущерб на сумму больше 75 тысяч рублей.

- Суд приговорил виновного к 5 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Также мужчине предстоит выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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