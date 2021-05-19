В Брянске мужчина получил травму из-за открытого люка

В Брянске с подачи прокуратуры ликвидировали опасный смотровой колодец – его, в частности, оснастили необходимой крышкой. На саму проблему ведомству указал местный житель, который получил травму на участке.

Прокурорская проверка установила, что у указанного колодца действительно нет крышки. Это привело к скоплению в нем бытового мусора, что является нарушением действующего законодательства о водоснабжении и водоотведении.

В итоге наказали организацию, которая обязана обеспечивать исправное состояние объектов коммунальной инфраструктуры – ей внесли представление.

– В настоящее время на участке провели работы по восстановлению бетонного корпуса водопроводного колодца, восстановили верхнюю часть перекрытия, а также установили крышка люка, – уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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