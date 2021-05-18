В Брянском районе столкнулись три автомобиля

В Брянском районе в ДТП столкнулись три автомобиля. Авария произошла в понедельник, 17 мая, около 14.50 на первом километре дороги Орел-Брянск-Смоленск-Бежица.

По предварительной версии, 29-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» ехал в направлении Брянска. Он не учел дистанцию и врезался в иномарку «Ситроен С5», которая двигалась в попутном направлении. Ей управлял 35-летний мужчина. От столкновения «Ситроен С5» выбросило на полосу встречного движения. Автомобиль врезался в ВАЗ-21120 под управлением 36-летнего водителя. Он ехал во встречном направлении.

- В результате ДТП, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 получил перелом левой руки без смещения, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Его отпустили с назначением лечения. Также назначили лечение и отпустили 42-летнюю пассажирку автомобиля «Ситроен С5». У нее диагностировали перелом левой средней кости предплечья.

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