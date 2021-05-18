Заместитель руководителя СК региона проведет прием граждан

В Брянске в четверг, 20 мая, личный прием граждан проведет заместитель руководителя СУ СК России по Брянской области Евгений Завалов.

Жалобы граждан он выслушает в помещении Фокинского межрайонного следственного отдела по адресу проспект Станке Димитрова, 45. Начало приема в 11.00, сообщают в ведомстве.

Записаться можно по телефонам: 62-15-93 и 41-33-08. Желающим обратиться рекомендуют заранее подготовить письменное заявление. Также при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение: 18+

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