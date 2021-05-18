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Происшествия18 мая 2021 0:11

В Брянске на улице Горбатова сбили ребенка за переходе

По предварительным данным, мальчика отвезли в больницу
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".

Фото: "Типичный Брянск".

В Советском районе Брянска на улице Горбатова машина сбила ребенка лет восьми. ДТП случилось в понедельник, 17 мая. Фотографии и видео с места аварии опубликовали пользователи в социальных сетях.

По словам очевидцев, ребенок резко выбежал на дорогу. Мужчина ехал в машине с семьей со скоростью примерно 50 километров в час. И не успел притормозить.

Мальчика отвезли в больницу. Насколько сильно он пострадал, неизвестно.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Кстати, поток машин на улице Горбатова резко увеличился после того, как закрыли улицу Объездную.

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