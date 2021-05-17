Жительница Брянска потеряла 290 тысяч рублей при попытке найти работу Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске проживающая в Володарском районе 27-летняя женщина попыталась найти работу в Интернете и потеряла 290 тысяч рублей. При общении с так называемым "работодателем" указала данные своей банковской карты. Это и нужно было мошеннику.

На прошлой недели жертвами мошенников стал 31 житель региона, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Они перевели мошенникам 6 миллионов 270 тысяч рублей.

В большинстве случаев телефонные аферисты звонили от лица сотрудников банка. Они украли с банковских карт 17 доверчивых брянцев больше пяти миллионов рублей.

Около миллиона рублей похитили у жителей области, которые хотели снять жилье, через Интернет приобрести бытовые приборы, компьютерную технику, автозапчасти, продукты, спортинвентарь, одежду и косметику.

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