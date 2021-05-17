Брянская пенсионерка расплатилась в магазине забытой кредиткой

Жительница Брянска на кассе в магазине забыла кредитную карту. Увидев ее. Ей воспользовалась другая покупательница. Отсутствие карты ее хозяйка заметила только дома. Она обратилась в полицию.

Полицейские нашли похитительницу карты и задержали е. Ей оказалась 72-летняя жительница Брянска. Женщина призналась. что увидев на кассе банковскую карту, решила воспользоваться ей. Она оплатила покупку на сумму 1 тысячу рублей. Ущерб она полностью возместила владелице карты.

- На похитительницу завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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