В Брянске в понедельник утром не открыли улицу Объездную для проезда

Из Беженцы в Советский район можно попасть по улице Советской. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске утром в понедельник, 17 мая, не открыли улицу Объездную после ремонта. Судя по всему, работы не успели завершить на выходных. Проезд обещали открыть в шесть часов утра. Но автомобилистам пришлось пользоваться прежней схемой движения.

Общественный транспорт объезжает ремонт по переулку Пилотов, улицам Горбатова и Советской. Водители на своих автомобилях и некоторые маршрутные такси едут через дворовые проезды.

Утром пробка растянулась по всему новому участку улицы Советской. Заторы есть и на ближайших улицах.

Когда откроют Объездную, пока не сообщают.