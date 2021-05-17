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Общество17 мая 2021 9:03

В Брянске в понедельник утром не открыли улицу Объездную для проезда

Пробка собрались на улице Советской и во дворах
Марина АНТОНОВА
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Из Беженцы в Советский район можно попасть по улице Советской.

Из Беженцы в Советский район можно попасть по улице Советской.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске утром в понедельник, 17 мая, не открыли улицу Объездную после ремонта. Судя по всему, работы не успели завершить на выходных. Проезд обещали открыть в шесть часов утра. Но автомобилистам пришлось пользоваться прежней схемой движения.

Общественный транспорт объезжает ремонт по переулку Пилотов, улицам Горбатова и Советской. Водители на своих автомобилях и некоторые маршрутные такси едут через дворовые проезды.

Утром пробка растянулась по всему новому участку улицы Советской. Заторы есть и на ближайших улицах.

Когда откроют Объездную, пока не сообщают.