В ДТП в Севском районе пострадала 14-летняя девочка

При столкновении двух легковушек в Невском районе травмы получили 14-летняя девочка и 36-летняя женщина. ДТП случилось около двух часов дня в субботу, 15 мая, на 494-м километре трассы М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

34-летний водитель "Лады Гранта" начал обгон. И столкнулся с автомобилем "Лада Калина", которая поворачивала в этот момент налево. За рулем второй машины был 39-летний водитель.

Травмы получили пассажиры, ехавшие в "Ладе Калина". У 14-летней девочки диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, травму головы. Подростка госпитализировали. 36-летняя женщина сломала ребро. Ее отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.