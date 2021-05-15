В Брянске ДТП с маршрутным такси пострадала пассажирка

В Брянске в ДТП с маршрутным такси пострадала 59-летняя пассажирка. Автоавария случилась в пятницу, 14 мая, на улице Советской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

53-летний водитель "Рено Логан" выезжал налево с прилегающей территории. Он не пропустил микроавтобус "Пежо Боксер", который двигался в сторону улицы Объездной. Машины столкнулись.

У пассажирки маршрутного такси диагностировали ушибы коленей. Женщину отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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