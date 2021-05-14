Ковид-заболеваемость в Брянской области снизилась на 11% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в Брянской области в очередной раз снизилась. За последнюю неделю падение составило 11 процентов. Об этом объявила главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на заседании оперштаба 13 мая.

За 18 неделю этого года показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 38,2. На 17-й он же составлял 42,4. Среднесуточный показатель равен 5,46 на 100 тысяч населения.

Среднесуточный показатель темпа прироста за последние семь дней - 0,14 процента. А за две недели - 0,17 процента. Причем неделей ранее эти цифры были несколько выше: 0,16 процента и 0,19 процента соответственно.

Добавим, на 14 мая в регионе зарегистрировано 39097 заболевших коронавирусом. 38278 человек выздоровели. 313 умерли.

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