Пропавшего в Брянском районе 50-летнего Алексея Левкина нашли живым

Поиски 50-летнего брянца Алексея Левкина, который пропал два дня назад, завершились благополучно. Его нашли живым. Новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе в пятницу, 14 мая.

Как оказалось, мужчина пошел навестить могилу своей матери и заблудился в лесополосе.

Первоначально лес прочесывали четыре экипажа «Лиза Алерт». Первые следы от обуви Алексея Левкина обнаружили около половины третьего ночи 13 мая. Однако дальнейшие ночные поиски не дали результата.

На следующие сутки к работе подключились полицейские, всадники конюшни «Конное подворье» и местные жители.

Отыскать потерявшегося удалось утром 14 мая. Мужчину на автомобиле доставили в администрацию Нетьинского поселения. А затем передали родственникам.

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