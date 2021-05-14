В брянском Толмачево потушили пожар в частной бане «Добрыня»

В поселке Толмачево Брянского района ликвидировали возгорание в частной бане «Добрыня». Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В поселке Толмачево Брянского района ликвидировали возгорание в частной бане «Добрыня». ЧП произошло днем в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 14.20. Уточнялось, что произошло возгорание в первом Крыловском переулке.

К месту ЧП выехали две пожарные автоцистерны. По прибытию спасатели обнаружили горение потолочного перекрытия бани на площади 50 квадратных метров.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и два звена газодымозащитной службы, - уточняют в Брянском главке МЧС. - В 14.53 пожар локализовали, спустя четыре минуты - ликвидировали открытое горение.

В пожаре никто не пострадал. Его причину установят эксперты.

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