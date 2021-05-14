В Брянске ищут свидетелей наезда на 16-летнюю школьницу у «Макдональдса»

В Брянске разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия 10 мая в Советском районе Брянска. Тогда легковой автомобиль совершил наезд на 16-летнюю девушку. Случай произошел недалеко от ресторана быстрого питания «Макдональдс».

«Ищу свидетелей ДТП с участием водителя белой Lada Granta, сбившего 16-летнюю школьницу. Прошу откликнуться в личном сообщении», - написал брянец в одном из сетевых сообществ.

Напомним, автоавария произошла около 18.30 на улице Бежицкой. По предварительной информации ГИБДД, легковушка выезжала с прилегающей территории. А пострадавшая в этот момент переходила проезжую часть дороги по линии тротуара слева направо по ходу движения «Лады». Школьницу отпустили на домашнее лечение с переломами стопы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».