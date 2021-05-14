Аэропорт «Брянск» 14 мая открыл рейс в Калининград. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Аэропорт «Брянск» 14 мая открыл рейс в Калининград. Перевоз пассажиров по направлению Калининград – Брянск – Калининград осуществляет авиакомпания «РусЛайн».

Рейсы будут выполнять по пятницам на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Рейс 7R-382 будет вылетать из Калининграда в 07.30 и прилетать в Брянск в 10.05. Рейс R-381 осуществит вылет из Брянска в 10.45, а в Калининграде приземлится в 11.30 Время вылетов и прилетов указано по местному времени. Разница между этими городами составляет один час. Время в полете – 1 час 45 минут.

- Первый рейс встретили водной аркой, - сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. - В числе встречающих представители власти, СМИ, руководство аэропорта и авиакомпании.

С подробным расписанием можно ознакомиться в группе Международного аэропорта «Брянск».

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