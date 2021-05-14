Вдоль дороги Брянск I - Брянск II пообещали не строить дома и деловые здания

В Брянске пообещали не строить дома или деловые здания вдоль дороги-защитной дамбы Брянск I - Брянск II. Проект межевания не разрабатывали, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Этот вопрос интересовал местных жителей.

Объект должны сдать осенью. Одновременно строят мост через Десну.

- Никакие проекты планировки до настоящего времени не разрабатывались и не утверждались, - сообщили в мэрии города - Протяженность новой дороги составит около 5,4 километра. Работы ведут с опережением графика.

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