Брянец украл ювелирное украшение в подарок девушке

Житель брянской Суземки украл золотые изделия у своего знакомого. Потерпевший обратился в полицию.

Во время расследования выяснили, что похититель был у него накануне дома. Перед своим уходом гость зашел в ванную, где на полке и лежали ювелирные изделия. Стоимость пропавших украшений – 22 тысячи рублей.

Полицейские задержали по подозрению в краже 24-летнего молодого человека. Он признался в том, что похищенную цепочку с кулоном хотел подарить своей девушке. Ювелирные украшения полицейские забрали и вернули законным владелицам.

- Похитителю предъявили обвинение по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Брянской области. – Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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