Брянец заплатит 10 тысяч рублей за оскорбление полицейских

В Брянском районе осудили местного жителя за публичное оскорбление полицейских. 32-летний мужчина из поселка Новые Дарковичи за свой поступок ответит по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

В полиции установили, что 16 сентября 2016 года мужчина, сидя на переднем пассажирском сидении автомобиля, проезжая мимо двух инспекторов ГИБДД, высунулся в окно и высказал в их адрес оскорбления в неприличной форме.

- Свою вину подсудимый признал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Брянской области. - Суд приговорил виновного к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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