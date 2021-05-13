Новым прокурором Карачевского района назначили Сергея Каргина

На должность прокурора Карачевского района назначили Сергея Каргина. Приказ об этом подписал Генеральный прокурор РФ, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Классный чин назначенца - старший советник юстиции.

Сергей Владимирович Каргин родился в 1975 году в городе Степногорск Целиноградской области Казахстанской ССР. В 1997-м он окончил Московский государственный социальный университет. После окончания вуза работал следователем прокуратуры Бежицкого района Брянска, старшим следователем этой же прокуратуры, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции облпрокуратуры. Также был зампрокурора города Дятьково и прокурором Жуковского района.

Женат. Воспитывает двух детей.

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