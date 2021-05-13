В Навлинском районе ищут пропавшего 79-летнего Николая Терехова

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске 79-летнего Николая Терехова из Навлинского района. Местонахождение пенсионера неизвестно со среды, 12 мая.

Пожилой мужчина ушел в неизвестном направлении. Он нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе.

Приметы: рост 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в темно-зеленую куртку, бордовую рубашку, синие джинсы и серые кроссовки.

Информацию о местонахождении старика сообщать следует по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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