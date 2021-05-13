Брянские росгвардейцы поймали с поличным похитителей металлолома

В Брянске сотрудники Росгвардии с поличным поймали похитителей металлолома. Сигнал о том, что неизвестные грузят металлолом в машины с не используемой в производственной деятельности территории завода, БМЗ, работники вневедомственной охраны получили во время патрулирования маршрута.

Приехав по адресу, росгвардейцы осмотрели территорию и обнаружили автомобиль с ломом черного металла. Рядом с ним был мужчина, который не смог объяснить здесь сове присутствие.

Его задержали. Как выяснили, это был ранее судимый местный житель. Грузивших металл лиц передали для разбирательства полиции, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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