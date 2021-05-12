В Брянске покосили 175 тысяч «квадратов» газонов за полторы недели

В Брянске за полторы недели покосили 175 тысяч квадратных метров территории городских газонов. Работы вели сотрудники городского управления, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

К покосу приступили 30 апреля. Специалисты работали по проспектам Московскому, Ленина, Станке Димитрова, улицам Флотской, Дуки, Красноармейской, Бурова, Ульянова, Литейной, Никитина, почти во всех парках, скверах и общественных территориях.

Параллельно в городе убирали песок и мусор.

- Сейчас ежедневно в покосе травы задействуют до 17 человек, - уточняют в мэрии. - В дальнейшем число коммунальщиков с триммерами увеличат. К этой работе также планируют привлечь трактор с навесным оборудованием для покоса травы.

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