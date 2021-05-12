Брянца осудили на полтора года условно за наркопритон

К полутора годам лишения свободы условно приговорил суд жителя Советского района Брянска, который превратил свою квартиру в наркопритон.

Брянца признали виновным по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- Мужчина, являясь потребителем наркотических средств, на протяжении ноября прошлого года систематически и добровольно предоставлял наркозависимым помещение своей квартиры для потребления запрещенных веществ, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Испытательный срок для виновного составит два года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».