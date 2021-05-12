Брянец не смог обжаловать приговор за убийство знакомого в Клетне

Девять лет проведет в неволе 56-летний житель Клетнянского района, который спьяну зарезал знакомого. Попытка обжаловать приговор не увенчалась успехом - у областного суда не нашлось оснований для смягчения наказания.

Ранее брянца признали виновным в совершении убийства.

В суде доказали, что инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда пьяный мужчина «на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своему знакомому удар ножом в грудь». От массовой кровопотери потерпевший скончался.

Решением суда виновному назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

- Посчитав приговор незаконным и необоснованным, осужденный подал апелляционную жалобу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако рассмотрев ее, апелляционная инстанция оставила документ без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Приговор районного суда вступил в законную силу.

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