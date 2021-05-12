В ДТП возле брянской Путевки пострадали четыре человека

В ДТП у поселка Путевка Брянского района пострадали четыре человека. Все они находились в автомобиле ВАЗ. Подобности происшествия вторника, 11 мая, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По уточненной информации, автоавария случилась около 15.50 на 131-м километре автодороги «Орел – Брянск – Смоленск». Это у поворота на улицу Романа Брянского. Столкнулись инкассаторская машина «Форд» и ВАЗ-211440.

- Предварительно установили, что 66-летний водитель автомобиля ВАЗ следовал со стороны Смоленска в сторону Брянска и утратил контроль управления транспортного средства, - рассказывают в УГИБДД по региону. - Это привело к столкновению с иномаркой, ехавшей в попутном направлении, управлял которой 43-летний мужчина.

В ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля и три его пассажира. Наибольшие травмы получили 66-летняя и 78-летняя женщины. У первой диагностировали «сотрясение головного мозга, перелом левой голени», у второй - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого предплечья, рваная рана головы. Обеих госпитализировали. Двух других пострадавших с ушибами отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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