К Дню Победы Брянск украсили тысячи тюльпанов Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в День Победы местных жителей и гостей радовали распустившиеся тысячи тюльпанов. Луковицы цветов высадили в октябре прошлого года работники дорожного управления. Они посадили под зиму больше 50 тысяч голландских луковиц. Это на 20 тысяч больше, чем в 2019 году.

После того. Как тюльпаны отцветут на клумбы высадят другие цветы. Не меньшим украшением горда станут бегонии, герани, колеусы, петунии, бархатцы и другие растения. Их высадят больше 400 видов. Сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Начиная с этой зимы, их выращивают в тепличных условиях.

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