В Дубровском районе обнаружили останки двух красноармейцев

В Дубровском районе Брянской области поисковики обнаружили останки двух красноармейцев 279 стрелковой дивизии 50 Армии Брянского фронта. Бойцы пали в начале сентября 1941 года во время Рославльско-Новозыбковской наступательной операции. Их нашли в поле у села Голубея.

Полевую разведку провели в понедельник, 10 мая, сообщают в Брянском региональном объединении поисковых отрядов «Брянский Фронт».

- Солдаты лежали в восьми метрах друг от друга в неглубоких воронках и были убиты осколками снарядов, - рассказывают в поисковом объединении. - У бойцов обнаружили каски, пряжки ремней, пуговицы от штанов и гимнастерок, советские монеты. Шинели, обувь и личные вещи, по всей видимости, забрали местные жители, которые закапывали тела.

Имена воинов останутся неизвестными, так как при них не нашли медальоны.

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