В Мглинском районе кладбище завалили мусором

Кладбище в Мглинском районе Брянской области завалили мусором. Во время прокурорской проверки установили, что на территориях мест погребения Симонтовского сельского поселения отсутствовали контейнеры для сбора мусора. Также здесь нет и площадок с ограждением и твердым покрытием для мусоросборников с подъездами к ним. Это привело к захламлению земельного участка мусором.

Прокуратура внесла главе администрации представление, но нарушения не были устранены.

- В суд направили иски, в которых потребовали обязать администрацию Симонтовского сельского поселения устранить выявленные нарушения и оборудовать кладбища площадками для сбора мусора, отвечающими санитарным требованиям, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

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