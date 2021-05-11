30-летняя женщина погибла в ДТП на «зебре» в Почепском районе

30-летняя женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Почепском районе в понедельник, 10 мая. Случай произошел на нерегулируемой «зебре», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоаварию зафиксировали в 15.10 на 1-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар». Женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства – «Ниссан Тиана». А рулил им 67-летний водитель. От полученных травм пешеход скончалась.

Предварительная проверка установила, что автомобилист ехал со стороны села Семцы Почепского района в сторону райцентра.

Кстати, в эти же сутки еще одного пешехода – 16-летнюю девушку – сбили в Брянске. Подробности читайте по ссылке.

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