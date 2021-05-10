Ребенку-инвалиду из Гордеевского района потребовали назначить определенный инсулин с необходимой дозировкой. У семьи возникли сложности при получении препарата, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По имеющемуся рецепту пациенту мог быть предоставлен препарат лишь определенного производителя, менее эффективный рекомендованного, - говорят в ведомстве. - В связи с чем рецепт лечебного учреждения был поставлен на отсроченное исполнение в аптеке.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что ребенку-инвалиду назначили инсулин по международному непатентованному наименованию. Для этого не собирали врачебную комиссию. К тому же, нарушена была дозировка. Поэтому при получении препарата в аптеке возникали сложности.

От Гордеевской центральной районной больницы потребовали назначить препарат по всем правилам. В итоге, ребенку выдают необходимый инсулин и медицинские изделия для его введения.

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