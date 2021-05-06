Брянские следователи благоустроили памятник на месте боя партизан с немецко-фашистскими захватчиками

10 декабря 1941 года на оккупированной территории партизанским отрядом под командованием Волкова был дан кровопролитный бой немецко-фашистским захватчикам. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области благоустроили памятник на месте кровопролитного боя брянских партизан с немецко-фашистскими захватчиками в густом лесу близ деревни Ольшаница Дятьковского района, рассказали в СУ СК России по Брянской области.

– 10 декабря 1941 года на оккупированной территории партизанским отрядом под командованием Волкова был дан кровопролитный бой немецко-фашистским захватчикам, – напомнили в пресс-службе ведомства. – В месте боя стоит памятный знак, к которому от деревни по лесу идет узкая тропа, похожая на те, по которым бесстрашные партизаны Брянщины в годы войны заходили в тыл врага, проводя разведывательные и диверсионные мероприятия.

В рамках акции «Вахта Памяти» накануне Дня Победы сотрудники Бежицкого межрайонного следственного отдела облагородили территорию около мемориала и возложили цветы к памятнику.

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