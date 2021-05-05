Брянские артисты поздравили ветеранов с Днем Победы мини-концертами

Артисты брянской филармонии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Актеры устроили во дворах домов, где проживают участники войны Константин Антонович Гайчиков, Евгений Алексеевич Грудинский и Светлана Васильевна Карпеченко, мини-концерты. Для ветеранов прозвучали военные песни и поздравления с наступающим праздником.

Творческие коллективы планируют таким образом поздравить всех ветеранов войны, живущих в Брянске и Брянской области. Небольшие концерты во дворах пройдут в предпраздничные дни.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».