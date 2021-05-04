Жительница Москвы попросила брянцев помочь найти могилу прадеда

Фото: Виктория Борисова.

Жительница Москвы Виктория Борисова просит брянцев помочь найти могилу ее прадеда, погибшего во время Великой Отечественной войны. Свою просьбу она написала в социальных сетях.

«По имеющимся сведениям, он захоронен в братской могиле, - пишет женщина. - Написала в группу города Орла, но там сказали, что этот район давно относится к Брянской области. Если кто-то знает это место, напишите пожалуйста».

Прадед Виктории - Сергей Иванович Качапкин – уроженец хутора Ольховского Добринского района Сталинградской области. Родился в 1910 году. На фронт призвали в 11 июля 1941 года. Красноармеец погиб от ран 15 ноября 1942 года в деревне Сергеево Карачевского района. Тогда он относился к Орловской области. Об этом сообщили отцу погибшего солдата по запросу. Отцу прислали заполненный жетон после смерти бойца.

Жители Карачевского района написали, что прадед может быть похоронен в селе Верхополье, деревнях Коптилово или Сергеево. Везде есть братские могилы. Установленные имена бойцов выбиты на них. Пока поиск продолжается.

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