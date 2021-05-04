Пятерых жителей Брянска будут судить за кражу 92-го бензина

Пятерых жителей Брянска будут судить за кражу 4,; тысячи литров бензина. Их обвиняют в краже и покушении на кражу из нефтепродуктопровода, совершенную организованной группой.

По версии следствия, четверо сотрудников частного охранного предприятия и работник нефтебазы имели доступ к топливу, хранящемуся на нефтебазе. Они несанкционорованно подключались к нефтепродуктопроводу и сливали бензин в заранее подготовленные канистры. Организованная группа действовала с марта по август 2020 года.

За это время они похитили 4,4 тысячи литров топлива. В августе деятельность группы пресекли правоохранители.

- Уголовное дело направили в Брянский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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