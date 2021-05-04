В Брянской области утром 7 мая прогнозируют заморозки. Температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

- В результате данных погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе их гибель, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, до ноля градусов температура опустится уже в ночь на среду, 5 мая. В регионе в ближайшие сутки прогнозируют сильный ветер.

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