Новую дорогу Брянск-I-Брянск-II достроили до кольца в Володарском районе

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Новую дорогу Брянск-I-Брянск-II почти достроили до разворотного кольца в Володарском районе. Работа на объекте продолжается в выходные и праздничные дни, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Магистраль строят с опережением графика. Брянской области дополнительно выделили 400 миллионов рублей, чтобы построить дорогу в рекордные сроки - за два года.

Магистраль будет шестиполосной протяженностью 5,6 километра. И проходить от проспекте Московского до кольца в районе железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.

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