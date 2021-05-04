Брянцев предупредили о сильном ветре 5 мая

В среду вновь будет ветренно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области прогнозируют ухудшение погоды на среду, 5 мая. Ночью температура воздуха опустится до ноля градусов. Днем будут сильные порывы ветра - от 15 до 18 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Осадков не обещают. Днем воздух прогреется до 20 тепла.

Из-за непогоды может быть нарушена работа систем электроснабжения, быстро распространяться природные пожары, а также обрушиться ветхие конструкции и аварийные деревья.

Спасатели советуют не парковать машины под деревьями, а также обходить неустойчивые и хрупкие конструкции пешеходам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».