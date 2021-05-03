В Брянске дождем размыло отремонтированную дорогу на пересечении улиц Горбатова и Войстроченко. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска из-за дождем размыта дорога на пересечении улиц Горбатова и Войстроченко. Об этом горожане рассказали в соцсетях ВКонтакте в одной из групп.

- Эта дорога называется неделька, - пишут в комментариях под фото. - Меняется раз в семь дней.

Также отметили, что дорогу сделали пять дней назад.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».