В Брянске в парке Толстого рухнуло дерево. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске в понедельник, 3 мая, в парке Толстого упало дерево. Видимо, от порывистого ветра. О ЧП сообщили очевидцы в соцсетях, ВКонтакте в одной групп. Там же опубликовали и фото.

На снимках видно, что гигантское старое дерево свалилось прямо на пешеходную дорожку. К счастью, никто не пострадал.

Повезло не только людям, но и стоящим неподалеку декоративным деревянным образам. Они также остались целыми.

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