В брянском Карачеве стая бродячих псов разорвала собаку. Фото: "Город Карачев", vk.com.

В брянском Карачеве стая бродячих псов на глазах у местных жителей разорвала собаку. Шокирующий случай произошел в воскресенье, 2 мая. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях ВКонтакте.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают произошедшее. Они просят вмешаться соответствующие службы и органы.

Проблема бездомных собак в Крачеве существует давно. Животные держат в страхе горожан. Животные нападают на людей.

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