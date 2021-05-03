В поселке Белые Берега мотоциклист влетел в забор для ограждения мусорных баков

В брянском поселке Белые Берега 24-летний водитель на мотоцикле врезался в забор для ограждения мусорных баков. ДТП произошло 2 мая около 22.35 минут на улице Куйбышева.

По предварительной информации, у молодого водителя мотоцикла «Кайо» не было прав. О пострадавшем мотоциклисте информация поступила из пункта скорой помощи в поселке Белые Берега в 00 часов 36 минут. У него диагностировали множественные переломы костей свода и основания черепа, перелом левой лопатки, субарахноидальное кровоизлияние. Мотоциклиста госпитализировали.

- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - С целью установления состояния опьянения у указанного гражданина осуществили забор крови.

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