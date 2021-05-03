В Дятьковском районе пьяный подросток на мопеде врезался в дерево

В Дятьковском районе несовершеннолетний водитель на мопеде врезался в дерево. ДТП произошло 2 мая около часа ночи на улице Первомайской поселка Ивот.

По предварительной информации, 16-летний парень без прав ехал на мопеде «Альфа» по улице Первомайской со стороны улицы Дзержинского. Он не справился с управлением и врезался в дерево, расположенное с правой стороны по ходу движения.

- В результате ДТП 16-летний водитель мопеда «Альфа» с диагнозом сотрясение головного мозга, ушиб коленного голеностопного сустава, ссадина голеностопного сустава – отпущен с назначением лечения, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - 18-летняя пассажирка мопеда с диагнозом перелом правой ключицы - госпитализирована. У несовершеннолетнего водителя мопеда установили состояние опьянения.

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