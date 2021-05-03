Брянские школы украшают ко Дню Победы

Брянские школы украсили ко Дню Победы. Фото: "Брянская губерния".

В Брянске украшают школы ко дню Победы. Символы праздника на образовательных учреждениях появляются в рамках акции «Окна Победы», сообщает телеканал «Брянская губерния».

- Для нас это всегда общее совместное действие, которое объединяет родителей и учителей, - рассказала директор школы № 2 Елена Данилова. - Родители приносят много памятных реликвий, а дети еще больше начинают читать литературу времен войны, что очень нас радует. Ребята с большим трепетом украшают, классы, коридоры школ и окна.

А в школе № 9 окна украшают в стиле известного фильма «Летят журавли».

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