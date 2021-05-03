В брянских Клинцах малолетние хулиганы пробили стену в строящемся доме. Фото: "Подслушано Клинцы", vk.com.

В Брянских Клинцах подростки пробили дыру в стене строящегося дома. Об этом в соцсетях в одной из групп 2 мая рассказала возмущенная хозяйка строения.

Автор поста говорит том, что два малолетних хулигана проникли на территорию двора и «начудили не по-детски».

- Пробили сквозную дыру в стене, разбили значительную часть облицовочного кирпича на втором этаже и пеноблоки, – жалуется женщина. - Ко всему прочему бросали этими кирпичами в стену соседнего дома. Большое счастье, что не попали в окно!

Подростков-хулиганов запечатлели на видео. Фото ребят разместили в соцсетях. Хозяйка стройки просит родителей с ней связаться.

- Кто знает этих ребят, прошу передать родителям – пишет она в соцсетях. - Если их проделки в нашем доме не прекратятся, то с этими фото мы пойдем в полицию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».